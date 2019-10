Exclusief voor abonnees Vader en dochter riskeren cel voor oplichting 04 oktober 2019

Een vader uit Izegem en zijn 31-jarige dochter uit Menen riskeren drie tot zes maanden cel voor informaticabedrog en oplichting. Met valse emailaccounts sloten ze gsm-abonnementen af of bestelden ze meubelen. Begin 2018 viel bij de minderbegaafde zus van Patrick S. (55) uit Izegem een brief van een gerechtsdeurwaarder in de bus. Een telecomoperator vorderde 595 euro na enkele onbetaalde facturen van een gsm-abonnement. Na onderzoek bleek het abonnement met een vals e-mailadres van de zus uit Wervik online te zijn besteld door Delphine S. (31) uit Menen, de dochter van Patrick. Halfweg 2018 was er ook nog voor 674 euro meubelen besteld door Delphine S. De vrouw lapte er haar ex-vriend op dezelfde manier bij voor een ander abonnement. Patrick vroeg de vrijspraak. Vonnis op 16 oktober. (LSI)

