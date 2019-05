Exclusief voor abonnees Vader doodde twee kinderen in jacuzzi 23 mei 2019

00u00 0

De man die afgelopen weekend zijn twee kinderen om het leven bracht en daarna van een kraan sprong, heeft zijn dochter en zoon gedood door hen te verdrinken. Dat heeft een autopsie uitgewezen. Volgens onze informatie zou dat gebeurd zijn in de jacuzzi bij het gezin thuis, in Beveren. Het is nog wachten op de resultaten van het toxicologisch onderzoek om met zekerheid te kunnen zeggen of de vader zijn kinderen vooraf verdoofde of niet. Ook de autopsie op zijn lichaam moet nog gebeuren.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis