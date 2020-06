Exclusief voor abonnees Vader Djokovic steekt schuld op Dimitrov 25 juni 2020

Nooit verlegen om een straffe mening te verkondigen en zijn zoon te verdedigen heeft Srdjan Djokovic gisteren uitgehaald naar Grigor Dimitrov (ATP 19), de eerste toptennisser die positief werd getest op corona tijdens de Adria Tour. Volgens de Servische media zou de Bulgaar zich al twee dagen ziek gevoeld hebben, maar in Zadar toch gespeeld hebben (tegen de later eveneens besmette Borna Coric) en meegedaan hebben aan de fotomomenten. "Grigor kwam ziek aan van ik weet niet waar en dan gebeurde het", aldus Srdjan Djokovic. "Hij bezorgde Novak, de tennisfamilie, Kroatië en Servië heel wat last. Hij had getest moeten worden in het land waar hij vandaan kwam." De manager van Dimitrov beweerde dan weer dat zijn cliënt voor de Adria Tour drie maanden in quarantaine had doorgebracht, zich aan alle (reis)regels had gehouden en noch in Belgrado noch in Zadar (de eerste etappes) gevraagd werd een coronatest te ondergaan." Pas toen Dimitrov te ziek was om zaterdagavond nog aan te treden, onderging hij een onderzoek, met het bekende gevolg. Maar of Dimitrov de aanstoker is van deze uitbraak valt moeilijk te achterhalen. Zo testte ook NBA-basketter Nikola Jokic positief en hij woonde al op 12 juni samen met Djokovic een basketbalwedstrijd bij in Belgrado. (FDW)

