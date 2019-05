Exclusief voor abonnees Vader die twee kinderen doodde, mishandelde zijn vrouw 22 mei 2019

De man die zijn kinderen Lore (8) en Lucas (6) afgelopen weekend gedood heeft en nadien van een kraan sprong, mishandelde zijn vrouw. Dat meldde zij eerder al aan de politie. Ze diende weliswaar geen klacht in - "uit liefde voor de kinderen en uit schrik voor hem". Volgens haar verklaring was Tom Stoop (37) al jaren verbaal agressief, maar begon het fysieke geweld pas recenter. Nadien zou hij zichzelf telkens verwond hebben, om haar verhaal indien nodig in twijfel te kunnen trekken. Meerdere getuigen bevestigen het verhaal van de vrouw. (BJM)