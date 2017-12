Vader Coucke met hartklachten naar ziekenhuis 00u00 0

De vader van Marc Coucke is in de nacht van donderdag op vrijdag in het ziekenhuis opgenomen met hartklachten. Dat zegt Guy Coucke (62), de oudere broer van Marc (52). "Het hart van onze vader is stilgevallen. Hij krijgt vandaag (gisteren, red.) een pacemaker. Ik heb nog gevraagd aan de specialist of het iets met het nieuws over Anderlecht te maken kon hebben - mijn vader had het zich erg aangetrokken. Maar de dokter zei dat het er absoluut niks mee te maken heeft."

