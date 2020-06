Exclusief voor abonnees Vader Chelsea geloofde 2 jaar in onschuld vriendin 10 juni 2020

In het Gentse hof van assisen heeft Bjorn A., de vader van de verdronken peuter Chelsea (2), getuigd hoe hij twee jaar lang pal achter zijn vriendin bleef staan, ondanks de zware verdenking. Hij vroeg Megan D'Haen zelfs nog ten huwelijk na de feiten. "Ik heb haar tientallen keren opgedragen de waarheid te vertellen. Ze bleef volhouden dat ze Chelsea niet onder water gehouden heeft. Ik geloofde haar." Tot de beschuldigde vrijdag overging tot bekentenissen. "Nu is al het vertrouwen weg." Toch heeft Bjorn afgelopen weekend telkens de telefoon opgenomen toen Megan hem tot zes keer toe belde vanuit de gevangenis. "Omdat ik spijt wilde horen in haar stem. Maar dat is niet gebeurd." (WSG)