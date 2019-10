Exclusief voor abonnees Vader Boris Johnson sluit zich aan bij klimaatbetogers 10 oktober 2019

De vader van de Britse premier Boris Johnson heeft in Londen zijn steun betuigd aan de klimaatbetogers van 'Extinction Rebellion'. Stanley Johnson (79) deed dat nadat zijn zoon de betogers had gezegd hun "scheve henneptenten" bijeen te pakken en op te krassen. Tijdens een evenement van de beweging op Trafalgar Square zei Stanley, voormalig Conservatief parlementslid: "Ik ben hier omdat ik denk dat wat ze doen erg belangrijk is. We werken veel te traag aan het probleem van de klimaatverandering." De betogers hebben volgens hem dan ook "precies de juiste zaken voor ogen", met hun eis om de CO2-uitstoot terug te dringen tot nul.