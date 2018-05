Vader Benjamin Herman: "Hij is hier eergisteren nog ijsje komen eten en speelde met de kinderen in mijn tuin" Steven Swinnen

30 mei 2018

00u00 0 De Krant Dat Benjamin Herman (31) drie mensen heeft vermoord, daar kon zijn vader Vivian Herman (62) gisteravond ook niets zinnigs over zeggen. Maar zijn zoon was volgens hem, ondanks de signalen van gevangenen en rapporten van Staatsveiligheid, geen geradicaliseerde moslim. "Hij is hier maandagmiddag nog een ijsje komen eten en speelde met de kinderen in mijn tuin."

ls Benjamin Herman niet in de gevangenis zat - en dat was de voorbije jaren na verschillende drugszaken, diefstallen en geweld niet al te vaak het geval - dan verbleef hij bij z'n moeder in het centrum van Rochefort, een stadje in de Ardennen. Maar een opgemerkte figuur was hij alleszins niet in de Rue de Navaugle. "Als we toevallig samen buiten waren, knikten we goeiedag, maar meer ook niet", zegt een naaste buur. "Zijn moeder is altijd zeer vriendelijk en van Benjamin zelf kan ik ook eigenlijk geen kwaad woord zeggen, maar hij zocht niet veel contact. Dat hij zoveel gerechtelijke problemen had, wist ik tot vandaag niet eens. Ik dacht dat hij hier gewoon niet zo vaak was, maar blijkbaar zat hij in de cel. Aan z'n deur of de oprit heb ik alleszins nooit iets verdachts gezien of bruut lawaai gehoord."

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN