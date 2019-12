Exclusief voor abonnees Vader (41) wil in z'n eentje Atlantische Oceaan over roeien als eerste Belg 06 december 2019

00u00 0

Een 41-jarige vader roeit als alles goed gaat als eerste Belg in z'n eentje de Atlantische Oceaan over. Op 12 december vertrekt Carl Plasschaert uit Laakdal op het Canarisch eiland La Gomera voor een helse tocht van 5.000 kilometer. Twaalf uur roeien per dag, twee maanden lang. Alleen in een bootje van zeven meter op oneindig water. "Ik sta elke dag om 6 uur op, roei twee uur en rust er één", zegt Carl. "Dit herhaal ik zes keer, tot middernacht. Ik verbruik elke dag zo'n 6.000 calorieën - drie keer zoveel als 'normaal'. Ik neem enkel gevriesdroogde voeding mee, want voor iets anders is geen plaats."

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 2 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 2 weken gratis