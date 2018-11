Vader (41) en zoon (14) gaan elke dag op inbrekersjacht 23 november 2018

00u00 0

Een 41-jarige man uit Assebroek bij Brugge trekt zelf ten strijde tegen een inbrekersbende die de buurt teistert en is gestart met een burgerwacht. Samen met zijn 14-jarige zoon trekt Jimmy Miny dagelijks de straat op om te patrouilleren. Papa te voet, de zoon per fiets zodat hij bij verdachte handelingen snel kan wegvluchten om de politie te bellen. "Normaal doen we dat vanaf de vooravond tot ongeveer 22-23 uur", zegt Jimmy. "Vooral bij oudere mensen merk ik dat er een groot onveiligheidsgevoel heerst. Afgelopen weekend waren er 10 inbraken in één dag. Mijn vrouw verklaarde me wel al zot. 'Hoe lang ga je dat volhouden', zegt ze dan. Eerlijk? Als het van mij afhangt, doen we het nog een hele tijd. Ik hoop dat er heel wat mensen mijn voorbeeld volgen. Samen staan we sterker."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN