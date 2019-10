Exclusief voor abonnees Vader (38) sterft na val met elektrische step 07 oktober 2019

In het Kempense Laakdal is gisterochtend een 38-jarige man om het leven gekomen bij een ongeval met zijn elektrische step. Siegfried Smeyers uit Antwerpen was in Laakdal naar een feest geweest. Na afloop zou hij bij zijn ouders in het dorp blijven slapen. "Op weg naar daar is hij met zijn elektrische step tegen een paaltje gereden, ter hoogte van een wegversmalling", vertelt een politiewoordvoerder. Door die botsing kwam hij erg ongelukkig ten val en liep een schedelfractuur op. Hij overleed aan zijn verwondingen. Het slachtoffer werd rond 4.20 uur gevonden door een autobestuurder die passeerde. Hij laat een partner en twee kindjes achter. (JVN)