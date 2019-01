Vaccin tegen gluten 4 05 januari 2019

00u00 0

Goed nieuws voor mensen met glutenintolerantie: zij zouden binnenkort wel eens opnieuw brood en pasta op het menu mogen zetten. Met dank aan een (voorlopig) veelbelovend vaccin: Nexvax2, ontwikkeld door een Amerikaans farmabedrijf. Ook bij de Nederlandse Coeliakie Vereniging volgen ze alles met aandacht: "Het vaccin bestaat uit drie geselecteerde stukjes gluteneiwit (of peptiden) van tarwe en gerst. Het idee is dat door toenemende hoeveelheden onderhuids te injecteren, een patiënt als het ware een tolerantie opbouwt voor gluten. De peptiden in het vaccin herprogrammeren de T-cellen in het immuunsysteem. Deze cellen stoppen met het maken van een ontstekingsreactie in de dunne darm. Anders gezegd: de T-cellen worden vervolgens als het ware 'moe' en reageren niet meer op gluten. Deze reactie is vergelijkbaar met immunotherapie die al wordt toegepast bij mensen met een allergie voor katten, huisstofmijt en pollen."

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN