VAB wil nieuw fonds voor betere mobiliteit

Mobiliteitsorganisatie VAB pleit voor de oprichting van een mobiliteitsfonds, dat moet dienen voor onderhoud van verkeersinfrastructuur, beter openbaar vervoer en fietsvoorzieningen. Want anders, zegt VAB, riskeren we dat al het beschikbare geld naar nieuwe projecten zoals Oosterweel en de Brusselse Ring gaat. Maar er is een extra budget van 15 miljard euro nodig om de komende tien jaar de nodige investeringen te kunnen doen. Een kwart van onze gewestwegen vertoeft immers in slechte staat en een derde van alle bruggen en tunnels heeft het komende decennium een grondig onderhoud nodig. Het fonds moet gespijsd worden met inkomsten van verkeersbelastingen, inschrijvingstaks en de opbrengst van verkeersboetes.

