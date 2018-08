VAB: "Vlaamse doelstelling van 7,5% elektrische wagens is onrealistisch" 17 augustus 2018

Van alle nieuw verkochte wagens in Vlaanderen was 0,51% in de eerste helft van dit jaar volledig elektrisch. De doelstelling van de Vlaamse overheid dat de volledig elektrische wagen tegen 2020 een marktaandeel van 7,5% zou halen is dan ook "onrealistisch", zegt mobiliteitsclub VAB. Die onderzocht ook wat een doorbraak in de weg staat. Conclusie is dat de overheid zelf de grootste hinderpaal zou kunnen vormen voor de doorbraak van de 100 procent elektrische wagen. Eigenaars betalen momenteel geen inschrijvingstaks en verkeersbelasting en geen accijns op elektriciteit, maar wat de toekomst brengt, is volgens VAB hoogst onzeker. Potentiële kopers twijfelen of die stimuli overeind zullen blijven en hebben negatieve ervaringen uit het verleden, toen ze richting dieselwagen aangemoedigd werden. "Want nu worden ze geconfronteerd met een antidieselbeleid op fiscaal niveau", aldus VAB.

