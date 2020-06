Exclusief voor abonnees VAB verwacht veel autopech deze zomer 15 juni 2020

00u00 0

VAB-Reisbijstand verwacht een drukke zomer op de alarmcentrale, nu blijkt dat we vanwege het coronavirus massaal met de auto op vakantie zullen gaan. Uit een enquête blijkt dat vooral jongeren en jonge gezinnen (18 tot 45 jaar) deze zomer meer kiezen voor een vakantie met de auto. Zij gaan 30% vaker met de auto op reis dan in pre-coronatijden, 13% vaker met de mobilhome en 9% vaker met de caravan. De verschuivingen gaan ten koste van vliegvakanties, die halveren. Met de auto trekken we vooral naar de buurlanden: 43% naar Nederland, 35% naar Frankrijk, 29% naar Duitsland en 20% naar Luxemburg.