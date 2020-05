Exclusief voor abonnees Vaarwel, coronacoupe 19 mei 2020

Eindelijk weer naar de kapper: levensnoodzakelijk is het niet, maar heel wat Vlamingen zijn toch maar wat blij dat het sinds gisteren weer kan. Mét plexischermen tussen de wastafels en mondmasker, zónder een 'boekske' en een koffietje - dat mag nog niet. Toch kwamen jong en oud op de eerste dag al langs bij Kapsalon Pascal, in het Oost-Vlaamse Destelbergen. Bij Sébastien (5) was het van begin februari geleden dat hij een knipbeurt had gekregen. "Zijn zus legde al staartjes in zijn haar", lacht mama Kim. Ook Chris (78) - de eerste klant, om 8.20 uur - telde de dagen af. "Kijk naar mijn coronakapsel, verschrikkelijk. Vlak nadat de lockdown afgekondigd werd, had ik al naar het salon gebeld om zo snel mogelijk een nieuwe afspraak te krijgen."

