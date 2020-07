Exclusief voor abonnees Vaak zo wijs, soms zo onverstandig 13 juli 2020

Zonder morren hebben de Belgen dit weekend de mondmaskerplicht in winkels gerespecteerd. Sommigen vergaten een mondkapje op te zetten, maar dan haalden ze het snel in de auto of kochten er eentje ter plaatse. Handelsfederatie Comeos kreeg geen meldingen van incidenten. Maar hoe verstandig de meesten zich ook gedragen, er blijven ook beelden opduiken van Belgen die het mínder verstandig aanpakken. Zo werd een optreden van Gene Thomas in het Oost-Vlaamse Laarne (foto onder) stilgelegd omdat bezoekers zich allesbehalve aan de coronamaatregelen hielden. Ze zongen luidkeels mee, dansten uitbundig en hingen over elkaars schouders - en dat zonder mondmaskers.

