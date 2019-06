Exclusief voor abonnees V-halsvandaal teistert Deinze 29 juni 2019

De kledingwinkels aan de Markt in Deinze zitten met hun handen in het haar: een vrouw beschadigt er al jaren kledingstukken met een V-hals. "Ik snap het echt niet. Wat bezielt iemand om zoiets te doen?", vraagt uitbaatster Sylvia van Vanty Fashion zich af. Ze had al meermaals beschadigingen opgemerkt aan haar kledij met een V-hals. "Ik gok dat ik nu ongeveer 30 stuks heb die beschadigd zijn. Dat is echt een grote kost. Woensdag en donderdag was het weer zover, weer kapotte kledij. De V-hals vooraan of zelfs aan de rug: het maakt haar niet uit. En enkel bij de afgeprijsde kledij. Bizar, toch?"

