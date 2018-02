UZ kent oorzaak mislukte oogoperaties nog steeds niet 14 februari 2018

Het intern onderzoek van het UZ Leuven naar de foutgelopen glasvochtoperaties, waarbij 3 patiënten afgelopen zomer blind werden aan een oog, heeft na vijf maanden niets opgeleverd. "Enkele hypotheses die we hebben getest, bleven zonder resultaat", zegt hoofdarts Johan Van Eldere. Een chirurgisch-technische fout werd eerder al uitgesloten. Het ziekenhuis liet onder meer de kwaliteit van het geste- riliseerde materiaal testen, maar zonder resultaat. "We vermoeden dat er maar één oorzaak is, omdat de letsels bij alle patiënten dezelfde karakteristieken hadden", zegt Van Eldere. Het UZ heeft de procedures voor zo'n glasvochtoperatie nog verstrengd. Het intern onderzoek gaat nog door. Intussen zijn opnieuw 700 operaties succesvol uitgevoerd. Een slachtoffer, een Limburgse, heeft ondertussen een klacht met burgerlijkepartijstelling neergelegd bij de onderzoeksrechter. (KAR)

