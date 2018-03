UZ Gent plaatst knieprothesen met robot 02 maart 2018

In het UZ Gent is deze week voor het eerst een knieprothese ingeplant met de hulp van een robot. "Bedoeling is het aantal mislukte knieoperaties te halveren", zegt professor Jan Victor. "In 2016 kregen 21.244 patiënten een kunstknie in een Belgisch ziekenhuis. Liefst 1.655 hadden een revisie of tweede operatie nodig. Als onze robot niet perfect afgesteld is, valt hij stil op maximaal 0,5 mm van de juiste positie. Dat kan omdat de info over het been, in alle mogelijke posities, in de computer is opgeslagen en in real time voor feedback zorgt. Als je met de hand bot wegzaagt of freest, is er een foutenmarge van 2 tot 3 mm. Een opeenstapeling van zulke afwijkingen kan zware gevolgen hebben voor de patiënt. Vergelijkbare robotica is ook op komst voor heup- en schouderoperaties."

