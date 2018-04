UZ Gent ontwikkelt nieuwe techniek om reuma op te sporen 20 april 2018

Gentse onderzoekers hebben een nieuwe techniek ontwikkeld om ontstekingsreuma op te sporen en te behandelen. De gewrichtskwaal, waarmee 1 op de 4 Belgen te maken krijgt, kan voortaan gerichter behandeld worden met een CT-scan in plaats van met een MRI-scan. Een MRI-scan is niet ideaal voor patiënten met reuma: de wachtlijsten zijn lang en de patiënt moet een halfuur in een oncomfortabele positie liggen. "Voor een CT-scan is er geen wachttijd en het is goedkoper dan MRI", zegt Jans. "Een CT-scan duurt bovendien maar 18 seconden en er is geen contrastvloeistof nodig. We kunnen tegelijk beide handen en polsen scannen en zien in 3D exact waar de ontsteking zit. Dat maakt het comfortabeler voor de patiënt en helpt ons om de juiste behandeling te bepalen", zegt professor dr. Lennart Jans van UZ Gent.

