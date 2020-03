Exclusief voor abonnees UZ Gent laat geen zwaar hulpbehoevenden meer toe op intensieve 24 maart 2020

Het UZ Gent gaat mensen met een erg lage 'fitheidsgraad' niet meer behandelen op intensieve zorgen, of ze nu binnenkomen met een coronabesmetting of een andere aandoening. Dat staat in een interne richtlijn naar artsen.

