Exclusief voor abonnees UZ Antwerpen: "Niet zeker of broodnodige behandeling voor baby Pia wel kan doorgaan" 24 september 2019

00u00 0 De Krant Guy Hans, medisch directeur bij UZ Antwerpen, het ziekenhuis waar Pia nu opgevolgd wordt, zei in 'De Zevende Dag': "We moeten eerst nakijken of er in het bloed van Pia geen antistoffen zitten tegen de drager waarmee we het gezonde gen willen inbrengen. Als er antistoffen aanwezig zijn, kunnen we geen behandeling opstarten."

ONZEKER

Ik vind het toch wat vreemd. Weten de ouders van Pia dat nu pas? Ik kan me immers voorstellen dat veel mensen geen sms zouden gestuurd hebben als bekend was dat het niet eens zeker was of het medicijn zou helpen. Vraag is ook hoe groot de kans is dat het niet zal helpen? Spreken we over 0.1% of is er een significant risico?

Victor Y.

BEZORGD

Ik lig wakker van wat er met kleine Pia zal gebeuren als ze die spuit niet kan hebben. Die twee euro die ik gestort heb, kan me worst wezen.

Sharon Debeul

HANDENVOL GELD

Ik vind dat iedereen bij dit alles niet mag vergeten dat Pia een heel ziek kind is dat nog handenvol geld gaat kosten. Als ze het geneesmiddel niet kan krijgen, dan gaat ze een erg onzekere toekomst tegemoet. Stel je eens in de plaats van de ouders. Gina De Blieck

WRAAKROEPEND

Zoals zovelen heb ik ook mijn bijdrage geleverd aan de hopelijke genezing van Pia en Mathis. Het is zeker niet de bedoeling om mezelf op de borst te kloppen, maar het is toch wraakroepend dat dit in ons land nodig is. Blijkbaar is er geen geld voor- handen tenzij om politici te betalen die al maanden niets uitvoeren, jachtvliegtuigen aan te schaffen en de begroting te laten ontsporen. Onze dames/heren politici hebben het nog altijd niet begrepen.

André Coenen, Waanrode

BEWUSTE KEUZES MAKEN

Ikwordboosbijhetzienvanzoveelnaïviteit.Wat hadden de ouders van baby Pia gedacht? Dat Novartis een warm kloppend hart zou hebben? Wat denken de klimaatbetogers wel? Dat de politiek en de wereldeconomie wakker liggen van broeikas- gassen? Bedrijven, groot en klein, worden gedreven door winstcijfers en beurskoersen. Wanneer je de aandacht van een bedrijf wil krijgen moet je de juiste taal spreken. Vraag bij de huisarts en de apotheker expliciet naar een geneesmiddel dat niet door Novartis geproduceerd wordt. Wanneer de verkoopcijfers significant dalen, zal dit bedrijf als de razende bliksem klaarstaan met een gratis spuitje voor de volgende baby Pia in de hoop om dit te kunnen verzilveren in hun toekomstige verkoop- cijfers. Wat voor zin heeft het om holle slogans te roepen om het klimaat te redden en tegelijk met een planeetverslindende smartphone op zak te lopen? Stel je aankoop van je nieuwe smartphone eens een half jaar of jaar uit, eens kijken wat er dan gebeurt. Wanneer voldoende mensen dit doen, zal erplotshéélsnelwerkgemaaktwordenvaneen 'Green Phone' die gebruikt maakt van grondstof- fen uit gerecycleerde mobieltjes en die meer lokaal geproduceerd zal worden. Alle goede communicatie begint met een boodschap in een begrijpbare taal. Spreek de taal van bedrijven, spreek de taal van het geld. Je hoeft daarvoor niet terug te keren naar het Stenen Tijdperk en een holbewoner te worden. Maak simpelweg massaal bewuste keuzes.

Wees een echte wissel op de toekomst.

Mark De Pauw, Maldegem

Meer over Pia

gezondheid