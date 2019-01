Uw poetsvrouw heeft stress 09 januari 2019

16% van de huishoudhulpen is één tot zes maanden per jaar afwezig, volgens een rapport van onderzoeksinstituut IDEA Consult. Zij bevroegen 3.896 huishoudhulpen die met dienstencheques poetsen en strijken bij klanten thuis. De helft van hen kampt minstens wekelijks met stress, voor 16% is dat zelfs dagelijks. Te veel werk, zware fysieke arbeid, eenzaamheid en weinig waardering voor de job zouden de cijfers kunnen verklaren.