Uw medisch dossier staat straks online Bieke Cornillie

05u00 3 Thinkstock Uw medisch dossier staat straks online. De Krant Vanaf eind maart kunnen alle Belgen hun medisch dossier inkijken via internet. Dat kondigt minister van Volksgezondheid Maggie De Block aan. Later krijgen patiënten ook de mogelijkheid om zelf informatie toe te voegen.

Vandaag kan het medisch dossier enkel via de huisarts geraadpleegd worden - op papier dan nog. Het digitale platform Personal Health Viewer (PHV) brengt daar verandering in. Patiënten - en hun eventuele mantelzorgers - zullen hun gegevens vanaf eind maart sneller en gemakkelijker kunnen raadplegen via hun eigen computer. Bovendien kunnen ze aangeven of hun dossier gedeeld mag worden met andere zorgverstrekkers.

Minister De Block (Open Vld) stipt aan dat patiënten niet hun volledige dossier voorgeschoteld krijgen. "In eerste instantie is enkel een verstaanbare samenvatting zichtbaar, maar je kan wel doorklikken als je meer details wil."

Toevoegen van informatie

Op termijn volgt de mogelijkheid om zelf medisch-administratieve informatie toe te voegen, zoals een wilsverklaring of de gegevens van een persoon die gecontacteerd moet worden in geval van nood. De Block wil ook toelaten dat gezondheids-apps die bijvoorbeeld je hartslag of bloedsuikergehalte meten, gekoppeld worden aan het medisch dossier.

De minister hoopt dat we dankzij het PHV-platform straks meer met onze gezondheid bezig zijn. "Maar dan op de juiste manier. Nu wordt wel vaak medische informatie opgezocht op het internet, maar lang niet altijd op betrouwbare sites."