Uw krant verhuist naar Antwerpen, en de eerste steen is al gelegd 02 juni 2018

Vanaf het najaar van 2019 wordt uw krant niet langer in Asse gemaakt, maar in een gloednieuw gebouw in Antwerpen. Gisteren is daarvan de symbolische eerste steen onthuld. Drie Antwerpenaren duwden op de knop: Christian Van Thillo, topman van De Persgroep, burgemeester Bart De Wever (N-VA) en Rik Vandenberghe, CEO van bouwheer Besix Group. "Het iconische gebouw zal van de achterzijde van het Centraal Station een nieuwe toegangspoort maken. Daar zijn we als stad dankbaar voor", zei De Wever.

