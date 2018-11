Uw krant maakt deel uit van zijn verhaal 24 november 2018

Is het mede dankzij uw favoriete krant dat Fernando Alonso die rijke carrière kon uitbouwen? Tuurlijk niet. Maar 'Het Laatste Nieuws' maakt wel voor altijd deel uit van zijn verhaal. In seizoen 2000 was HLN een van de sponsors op de auto waarmee de Spanjaard in de F3000 reed. Een machine die vandaag te bezichtigen is in het Alonso-museum in Llanera, in de provincie Asturië, van waar hij afkomstig is. En ja, onze sticker staat er nog altijd op. (JB)