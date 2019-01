Uw koffie is bedreigd Pijnlijk wakker worden 19 januari 2019

Niet minder dan 60 procent van de wilde koffiesoorten is met uitsterven bedreigd, zo waarschuwen wetenschappers. Dat kan ook gevolgen hebben voor ons geliefde kopje koffie. De arabica- of robustaboon belandt al eens in uw koffiekop, maar daarnaast zijn er nog meer dan honderd andere, wilde koffiesoorten. Het is belangrijk een grote biodiversiteit te behouden, want het genetisch reservoir is belangrijk om met consumptiegerichte koffiesoorten te kruisen. Bij plotse ziektes is een brede genenpoel nodig om een soort in stand te houden. Amper 27 koffiesoorten hebben een actieve 'back-up' buiten het wild. De Nationale Plantentuin in Meise huisvest er twintig, de grootste collectie ter wereld.

