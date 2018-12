Uw kerstboom kan u ziek maken 13 december 2018

Hij mag er nog zo onschuldig uitzien, met zijn vrolijk knipperende lichtjes, maar de kerstboom is één van de voornaamste oorzaken van luchtweginfecties tijdens de feestdagen. "De schimmels die de boom met zich meebrengt, kunnen hooikoorts doen opspelen of allergische sinusitis en luchtweginfecties veroorzaken", zegt pediater en allergologe Eva Zasinska. Symptomen kunnen variëren van een aanhoudende hoest, kortademigheid, verstopte sinussen en geïrriteerde ogen tot pijn in de borst en slaapproblemen. Naast schimmels kunnen ook stuifmeel in de schors en pollen in de doornen of stam van de boom voorkomen.

