Uw digitale klok loopt achter... door een panne 1.000 km van hier 06 maart 2018

00u00 0

Had u het ook al gemerkt? Digitale klokken - zoals wekkers of ovenklokken - lopen tegenwoordig allemaal 5 minuten achter. Geen zorgen: het ligt niet aan u, maar aan een panne in het netwerk, zo'n 1.000 km verderop. In Zuidoost-Europa bleek er een probleem met dat elektriciteitsnetwerk, en dat stuurt onze klokken in de war. Want uw digitale klok heeft een motortje dat draait op de frequentie van het lichtnet. "Bij ons altijd 50 hertz", zegt Claire Camus van de koepelorganisatie van Europese netbeheerders. "Maar de afgelopen weken is dat iets minder geweest. Daardoor tikten de wijzertjes net iets minder snel door, en versprongen de digitale cijfers wat trager. Sinds de problemen halverwege januari begonnen, zijn we zo vijf minuten gaan 'achterlopen'." Smartphones liepen perfect, omdat die klok via software werkt. De beheerders gaan het net nu een extra 'shot' geven, "zodat de klokken de realiteit weer inhalen", aldus Camus.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN