Uurroosters 08 februari 2020

00u00 0

Logisch dat winkelmedewerker op de lijst van knelpuntberoepen is terechtgekomen. Winkels blijven almaar langer open. De medewerkers moeten altijd lachen, zelfs als de klant onredelijk doet en bovenal... welke crèche of naschoolse opvang volgt de variabele uurroosters? Gelukkig zijn mijn kinderen al volwassen, ik had het niet kunnen bolwerken in combinatie met mijn werkuren. Hier hebben we als personeel absoluut niet voor gekozen.

Anne Marie Cuypers

