Uurrecordpoging Campenaerts komt er Koers kort 16 februari 2019

Victor Campenaerts mag op beide oren slapen. Zijn werelduurrecordpoging in Aguascalientes (Mexico) komt er. De deadline voor het vastleggen van het tijdslot waarbinnen de poging wordt ondernomen verviel gisteren, namelijk: twee maanden voor aanvang van de beoogde periode (15-18 april). Dat er nog niets officieel werd gecommuniceerd, berust louter op een formaliteit. "Er moeten nog een paar lichten op groen worden gezet. Daarvoor zijn we vooral afhankelijk van de administratieve procedure van de Internationale Wielrenunie (UCI). We verwachten in de loop van volgende week positief nieuws", klinkt het voorzichtig uit de hoek van Campenaerts' team Lotto-Soudal en sportmarketingbedrijf Golazo, dat mee zijn schouders zet onder het initiatief. Maar volgens onze informatie is het sponsorbudget - het project kost naar verluidt 150.000 euro - helemaal rond én wordt de uurrecordpoging volgende week officieel aangekondigd. Campenaerts verblijft nog tot eind deze maand op stage in Namibië, waar hij zich sinds 3 januari voorbereidt op zijn grote doel maar ook op de rest van zijn wielerseizoen. Tirreno-Adriatico (13-19 maart) wordt in principe zijn eerste wedstrijd. Na de uurrecordpoging rijdt hij de Ronde van Romandië en aansluitend de Ronde van Italië. (JDK/BA)

