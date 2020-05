Exclusief voor abonnees Uur van de waarheid voor puppy Apso 06 mei 2020

Het was zonder twijfel het meest hartverscheurende moment uit de seizoensopener van 'Dierendokter 24/7'. De vijf maanden oude puppy Apso had een trap van een paard gekregen toen hij tijdens een wandeling met zijn baasje voorzichtig onder de weidedraad had gesnuffeld. Op de campus diergeneeskunde in Merelbeke zagen de artsen dat de schedel van de jonge hond in twee was gespleten en dat een operatie de enige kans op overleven bood. Vanavond wordt duidelijk of de kleine viervoeter het haalt. Net als tijdens het eerste seizoen wordt ook nu weer het wel en wee van het leven op de campus in beeld gebracht, met behulp van vaste camera's die viertentwintig uur per dag en zeven dagen op zeven draaien.

