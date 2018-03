Uur minder slapen dit weekend 24 maart 2018

Dit weekend gaat de zomertijd in, dus moeten we het met een uurtje minder slaap stellen. In de nacht van zaterdag op zondag draaien we de klok een uur vooruit, van twee naar drie uur. Daardoor blijft het 's avonds voortaan ook een uur langer licht.