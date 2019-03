Utrechtse schutter nu officieel verdacht van terreur 22 maart 2019

De man die maandag drie mensen doodschoot op een Utrechtse tram, is gisteren officieel in verdenking gesteld van meervoudige moord of doodslag met een terroristisch oogmerk. Dat heeft het Openbaar Ministerie gemeld. Het vermoeden dat hij terroristische bedoelingen had, vloeit vooral voort uit het feit dat hij zijn slachtoffers blijkbaar niet kende. Al valt nog niet uit te sluiten dat er ook persoonlijke motieven meegespeeld hebben. De politie gaat er ondertussen nog altijd van uit dat Gökmen Tanis alleen heeft gehandeld. Maar het onderzoek is nog niet afgerond en er zit nog een 40-jarige verdachte in hechtenis omdat hij een ondersteunende rol gespeeld zou kunnen hebben - bijvoorbeeld door het wapen te leveren. (GVV)

