Utrechtse dader "handelde alleen" 23 maart 2019

De verdachte van de aanslag op een tram in Utrecht heeft de feiten bekend. Dat heeft het Openbaar Ministerie in Nederland gisteren meegedeeld. Gökmen Tanis (37) zegt dat hij alleen heeft gehandeld. Of hij ook al iets gelost heeft over zijn motief, is nog niet bekendgemaakt. Omdat hij zijn slachtoffers niet kende, wordt aan een terreurdaad gedacht. Banden met een groepering zijn er echter nog niet gevonden - en hoewel IS de aanslag intussen vermeld heeft in haar weekblad 'An-Naba', eiste ze die niet uitdrukkelijk op. Een 40-jarige man die als medeverdachte opgepakt was, is inmiddels vrijgelaten. Het was in zijn woonst dat Tanis ingerekend werd, maar met de aanslag zou hij niets te maken hebben. Bij de schietpartij van maandagochtend werden drie mensen gedood. (GVV)

