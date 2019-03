USP schrapt 94 jobs 15 maart 2019

Bij het logistieke bedrijf UPS in Diegem staan 94 van de zowat 900 banen op de tocht. Naast 48 functies verdwijnt ook de nachtploeg, die naar Eindhoven verhuist. Het bedrijf hoopt zoveel mogelijk van de getroffen werknemers in andere vestigingen van de groep te kunnen tewerkstellen. UPS verschaft ongeveer 1.200 mensen werk in ons land, verspreid over zeven vestigingen.

HLN