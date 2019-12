Exclusief voor abonnees Usman Khan kwam uit zelfde stal als Shariah4Belgium DE DADER 02 december 2019

De dader van de aanslag in Londen was tien jaar geleden actief bij Al-Muhajiroun, de radicale Britse moslimgroep waaruit ook Shariah4Belgium ontstond. Toen de in Groot-Brittannië geboren, maar uit Pakistan stammende Usman Khan (28) in 2010 werd opgepakt omdat hij een aanslag beraamde, had hij het telefoonnummer bij zich van Anjem Choudary - de man die Fouad Belkacem datzelfde jaar had opgedragen om een Belgische tak van zijn beweging te stichten. Khan was ook geregeld aanwezig op activiteiten van Al-Muhajiroun, maar lijkt zelf geen contacten in ons land te hebben gehad. Hij gold wel als de radicaalste van de negen mannen die destijds een bomaanslag planden op de Londense beurs. Op een lijst van potentiële andere doelwitten stond ook de naam van toenmalig burgemeester en huidig premier Boris Johnson vermeld. De aanslag waarbij Khan vrijdag twee mensen doodde, werd intussen opgeëist door de Islamitische Staat.

