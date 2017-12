Uscko op vakantie bij hondentrainer: "Binnenkort mag hij ook met mijn kinderen spelen" BVDH

De trainer ging met Uscko al langs een school wandelen. "Dat was geen probleem." De Krant Uscko, de hond die vorige week 12 kinderen heeft gebeten, mag opnieuw buiten spelen. De Mechelse herder mocht het asiel verlaten, en is nu 'op vakantie' bij een dierentrainer, een vriend van eigenaar Jeffrey. "Tot het hogere hek klaar is."

Woensdag besloot het Beringse stadsbestuur op advies van een therapeut dat Uscko terug naar zijn baasje mocht. Omdat eigenaar Jeffrey Rienckens het hek nog moet aanpassen, werd het dier naar een dierentrainer gebracht. "Het weerzien met zijn baasje was emotioneel", vertelt de trainer. "Ook in het hondenasiel lieten ze hem niet graag gaan: iedereen was er dol op hem."

Nadat Uscko eerst op neutraal terrein kennismaakte met zijn tijdelijk baasje, nam de man hem op in zijn familie. "De komende dagen mag hij kennismaken met de andere Mechelse herders en op termijn gaan we hem ook voorstellen aan onze kinderen. Ik ben al eens met hem gaan wandelen in de buurt en langs een school. Dat verliep probleemloos. Je merkt aan Uscko dat hij wil spelen en dat hij aandacht vraagt. Helemaal normaal voor een hondje van tien maanden oud. Het is niet zo dat zijn staart omhooggaat en het schuim op zijn bek komt te staan als hij kindjes ziet."

Ongeveer twee weken lang zal Jeffreys vriend zorgen voor de hond. "Ik ga een dagboek bijhouden van alles wat we samen doen. Bekijk het als een soort studieproject. Mensen kunnen dan achteraf opnieuw zien dat Uscko een normale Mechelse herder is. Wees gerust: hij is in goede handen."