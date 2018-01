Uscko is weer thuis 20 januari 2018

Hij had er lang naar uitgekeken, gisteravond was het eindelijk zover. Het baasje van Uscko mocht z'n viervoeter gaan ophalen bij een vriend. Ruim een maand geleden, op 15 december, beet de Mechelse herder kinderen op de speelplaats van de school die grenst aan de tuin van Jeffrey Rienckens (25) uit Paal (Beringen). De hond werd naar een opvangcentrum gebracht. Vijf dagen later besliste de burgemeester dat het dier naar huis mocht - als Rienckens een hoger hek zou bouwen. In afwachting verbleef Uscko elders. "Eindelijk!", zei de man toen hij z'n viervoeter zag. "Het was de hel om Uscko zo lang te missen." Volgens burgemeester Maurice Webers kan de hond niet meer ontsnappen, met dank aan het nieuwe hek: een omheining van 2,5 meter hoog. (BVDH)

