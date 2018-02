Usain Bolt gaat voetballen voor... het goede doel Bij club van Beckham? Bij Zuid-Afrikaans team? 28 februari 2018

"Ik heb getekend bij een voetbalteam. Welke club het is, wordt morgen duidelijk", klonk het maandag bij Usain Bolt (31) op Twitter. Gisteren spanning alom. Welke ploeg zou het worden? Het gloednieuwe MLS-team van David Beckham in Miami? Het Zuid-Afrikaanse Mamelodi Sundowns? Neen. Het bleek om een (geslaagde) publiciteitsstunt te gaan. De Jamaicaan speelt op 10 juni tijdens Soccer Aid, een wedstrijd voor het goede doel. Bolt is de kapitein van een selectie vol celebrities en gewezen voetbalsterren. Op Old Trafford, de thuishaven van Manchester United, nemen zij het op tegen een Engels team onder aanvoering van zanger Robbie Williams. De opbrengsten gaan naar Unicef. (XC)

