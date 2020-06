Exclusief voor abonnees US Open ook zonder Nadal en Djokovic? 11 juni 2020

00u00 0

Maandag wordt er beslist of de US Open (31/8) al dan niet zal plaatsvinden. Daarbij drie mogelijke scenario's: het toernooi van Cincinnati wordt de week ervoor gespeeld - ook in New York - waardoor er geen kwalificaties zijn, Cincinnati wordt geannuleerd en er zijn wel plaatsingswedstrijden, of een complete annulering van Flushing Meadows. Gezien de extreme maatregelen - één begeleider per speler, hotel dicht bij de site, dagelijkse testen - is niet iedereen happig op een rentree in Amerika. "De meeste spelers met wie ik heb gesproken, waren eerder negatief om er naartoe te gaan", zei Novak Djokovic op de Servische tv. "Zoals de zaken er nu voorstaan, zal ik heel waarschijnlijk pas in september op gravel hervatten." Met Roger Federer in de lappenmand en Rafael Nadal die eerder al zeer afwachtend reageerde, lijkt een eerste grandslamtoernooi zonder de drie wereldtoppers in de maak. De vraag is dan of de Amerikaanse federatie dat verkocht krijgt aan sponsors en tv-zenders en of het wel de moeite waard is om de US Open te laten doorgaan. Maar dat zou een streep door de rekening zijn van heel wat 'mindere goden', die al maanden geen cent verdienen. (FDW)

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen