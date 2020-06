Exclusief voor abonnees US Open gaat door (als het mag van de gouverneur) 16 juni 2020

De Amerikaanse tennisfederatie heeft de knoop doorgehakt en wil de US Open op 31 augustus van start laten gaan. Heel waarschijnlijk zonder kwalificaties en met het toernooi van Cincinnati in de aanloop de week ervoor. De vraag blijft of de USTA het fiat krijgt van de gouverneur in een regio die nog altijd de coronapandemie niet onder controle heeft. Heel wat spelers uitten reeds hun twijfel of ze de verplaatsing naar New York wel zouden maken.