US OPEN: Djokovic draait bij 19 juni 2020

Met de officiële aankondiging van de US Open en de versoepeling van de maatregelen blijken heel wat spelers hun wantrouwen te laten varen. Zo ook Novak Djokovic, die nog maar een week geleden dacht niet naar New York af te reizen. "In het begin waren heel wat mensen, mezelf incluis, erg sceptisch", zei de Servische nummer één. "Zeker als je zag hoe corona tekeerging in de VS. Maar nu ben ik extreem blij dat het toernooi doorgaat." (FDW)