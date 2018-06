Uruguay fier op sterren (en de Rode Duivels niet) 27 juni 2018

David Vanstraelen, één van onze aandachtige lezers, merkte op dat de Uruguayaanse spelers met vier sterren op de borst spelen. En dat terwijl ze de wereldbeker slechts twee keer wisten te winnen (in 1930 en 1950). De Zuid-Amerikanen zijn immers ook erg fier op hun twee olympische titels van 1924 en 1928. Dat mag van de FIFA en dat betekent dat de Rode Duivels, die goud pakten op de Olympische Spelen in Antwerpen in 1920, dus eigenlijk ook met een ster mogen spelen, al doen ze dat vooralsnog niet. Voorlopig blijft het dus wachten op een echte wereldtitel. (DPB)

