Exclusief voor abonnees Urbi et Orbi voor leeg Sint-Pietersplein 28 maart 2020

00u00 0

Paus Franciscus (83) heeft gisteren moederziel alleen een extra Urbi et Orbi-zegening uitgesproken, voor een verlaten Sint-Pietersplein. Dat onderstreept nog maar eens hoe ernstig het met Italië gesteld is. De pauselijke zegening van de hoogste rang komt er normaal alleen op Kerstmis, Pasen en bij de voorstelling van een nieuwe paus. "Er is diepe duisternis gevallen over onze pleinen, straten en steden. Het heeft ons leven overgenomen en alles gevuld met een oorverdovende stilte en een troosteloze leegte die alles verlamt. We realiseren ons dat we allemaal in hetzelfde schuitje zitten, zwak en gedesoriënteerd, maar tegelijkertijd belangrijk en noodzakelijk, omdat we allemaal geroepen zijn om samen te roeien." Het plein bleef leeg om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels op HLN.be en in de app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis