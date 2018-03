Urbanus krijgt nu ook tekenfilm 30 maart 2018

'De Vuilnisheld', dat wordt de titel van de eerste animatiefilm van Urbanus. De film verschijnt pas volgend jaar in de zalen, maar deze week worden de stemmen al opgenomen. De cast is al bekend: Urbanus wordt vertolkt door, jawel: Urbanus. Ben Segers speelt de hond Nabuko Donosor, Sven De Ridder is bromvlieg Amedee, Frances Lefebure wordt Juf Pussy, Sien Eggers dan weer moeder Eufrazie en Pieter Embrechts en Dimitri Leue zijn wijkagenten René en Modest.