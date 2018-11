Urban Crop Solutions mag bedrijf voorstellen aan president Macron 24 november 2018

00u00 0

Urban Crop Solutions uit Beveren-Leie heeft zich tijdens het staatsbezoek van de Franse president Emmanuel Macron aan ons land, mogen voorstellen als veelbelovend en innovatief bedrijf in de categorie 'ecotechnologie'. Er waren 8 bedrijven geselecteerd. Urban Crop Solutions biedt wereldwijd industriële oplossingen aan op vlak van verticale landbouw. Het gaat om kweeksystemen in containers, die in principe dus gestapeld kunnen worden, waarbij je als beheerder het klimaat binnen in de container volledig in handen hebt. Dankzij de containers kan je waar ook ter wereld dus om het even welk gewas telen, op een beperkte oppervlakte. 'Het deed ons plezier dat de Franse president en onze koning ruimschoots de tijd hebben genomen om ons verschillende vragen te stellen over het bedrijf, haar technologie en de doelmarkten', zegt Maarten Vandecruys, CEO van Urban Crop Solutions. "Het doet ons veel plezier om te zien dat Europese leiders en onze Belgische koninklijke familie enorm begaan zijn met de toekomst en de technologieën die kunnen bijdragen aan een betere wereld." (JME)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN