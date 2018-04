Uranus stinkt naar rotte eieren 24 april 2018

00u00 0

De planeet Uranus heeft een onaangenaam geurtje, blijkt uit nieuw onderzoek. Sommige wetenschappers dachten dat de wolken rond de planeet bestonden uit waterstofsulfide, anderen geloofden dat het ammoniak was. Nu heeft een internationaal team onderzoekers een gevoelige telescoop op Hawaï gebruikt om de 'vingerafdruk' van de planeet te meten. Daarin is duidelijk waterstofsulfide te zien en die stof heeft dus de geur van rotte eieren. Als er ooit een mens naar Uranus zou gaan, zal die er wellicht niet veel van merken: "Het is er 200 graden onder nul en dat zal eerder z'n tol eisen dan de geur", aldus onderzoeker Patrick Irwin van de universiteit van Oxford.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN