Uranus en Neptunus verschillen door kosmisch biljartspel

Uranus en Neptunus zijn niet de twee populairste planeten van ons zonnestelsel. Het zijn de verste en ze hebben niet de spectaculaire 'looks' van Jupiter of de ringen van Saturnus. Uranus en Neptunus zijn ijsreuzen die zich hullen in monotoon blauw. Ze bevinden zich op vergelijkbare afstand van de zon en hebben waarschijnlijk ongeveer dezelfde samenstelling.

Wat wetenschappers dan natuurlijk interesseert, zijn de verschillen. Beide planeten roteren anders rond de zon, en ook hun satellieten gedragen zich anders. Met behulp van computersimulaties komen onderzoekers nu met een mogelijke verklaring voor het oude mysterie. De studie, gepubliceerd in het vakblad Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, concludeert dat de oorzaak wellicht een gigantische inslag is lang geleden. Een hemellichaam tot wel drie keer zo groot als de aarde zou tegen Uranus zijn geschampt en frontaal met Neptunus in botsing zijn gekomen in een soort kosmisch biljartspel.

Wordt ongetwijfeld vervolgd, want NASA overweegt om Neptunus en zijn maan Triton te bezoeken met een sonde. Dat zou niet alleen een schat aan nieuwe informatie opleveren, maar ook weergaloze foto's, waarbij de ijsreus machtig aan de hemel schittert.(JPM)

